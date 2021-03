Tecklenburg, zwölf Alufelgen aus Lkw gestohlen

Tecklenburg (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstag (11.03.21), 16.00 Uhr, und Freitag (12.03.21), 06.30 Uhr, an der Dunkbachstraße aus einem Laster insgesamt zwölf Alufelgen in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags entwendet. Der Lkw war auf dem Parkplatz Tecklenburger Land Ost an der A 1, Fahrtrichtung Bremen abgestellt. Um an die Felgen zu gelangen, schlitzten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge die Lkw-Plane seitlich auf und schnitten einen Spanngurt durch. Dadurch entstand ein weiterer Sachschaden in Höhe von etwa eintausend Euro. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Lengerich nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.