Lienen, Auto überschlägt sich, Ersthelfer bergen Verunfallte durch den Kofferraum

Lienen (ots) - Ersthelfer haben am Sonntagvormittag (14.03.21) auf dem Glandorfer Damm eine verunglückte Autofahrerin aus dem Kofferraum ihres Pkw geborgen. Die 20-Jährige aus Dissen am Teutoburger Wald war ersten Erkenntnissen zufolge mit ihrem Audi gegen 11.05 Uhr auf dem Glandorfer Damm in Richtung Glandorf unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam sie aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern. Dabei geriet sie mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Audi überschlug sich, landete in einem leicht mit Wasser gefüllten Graben und blieb auf dem Dach liegen. Zwei Ersthelfer, die sich in der Nähe des Unfallorts aufhielten, befreiten die 20-Jährige durch den Kofferraum aus ihrem Fahrzeug. Die Dissenerin stand unter Schock. Wie schwer sie verletzt war, war am Unfallort nicht klar. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Weitere Unfallbeteiligte gab es den ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.