Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Mettingen (ots) - Am Mittwoch (10.03.21) ist auf dem Parkplatz an der Kardinal-von-Galen-Straße 1 ein Fahrzeug beschädigt worden. Der rote VW Golf parkte dort in der Zeit von 07.10 Uhr bis 11.40 Uhr. Ein unbekannter Verursacher beschädigte in diesem Zeitraum den VW Golf im hinteren, seitlichen Heckbereich. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1.000 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.