Hörstel, versuchter Diebstahl aus Opferstock in Klosterkirche

Hörstel (ots) - In der Klosterkirche St. Bernhard an der Klosterstraße in Gravenhorst haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag (14.03.21), 18.00 Uhr, und Montag (15.03.21), 08.00 Uhr, versucht, das Schloss eines in der Wand eingelassenen Opferstocks zu öffnen. Dazu stachen sie mit einem unbekannten Gegenstand in das Schloss. Der Versuch scheiterte, es wurde nichts entwendet. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Steinfurt nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02551/15-4115.