Lengerich, kompletter Rädersatz, Zierleiste und Außenspiegel von Pkw entwendet

Lengerich (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntag (14.03.21), 22.00 Uhr, und Dienstag (16.03.21), 13.20 Uhr, von einem 7er BMW alle vier Winterräder entwendet. Außerdem stahlen sie augenscheinlich eine Chromzierleiste der vorderen Stoßstange sowie den rechten Außenspiegel. Der BMW war in der Tatzeit auf dem Parkplatz der Dreifach-Sporthalle an der Eduard-Lagemann-Straße abgestellt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Täterhinweise gibt es nicht. Die Polizei in Lengerich nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.