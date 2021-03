Ladbergen, Auto überschlägt sich, Pkw-Fahrer schwer verletzt

Ladbergen (ots) - Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch (17.03.21) gegen 13.30 Uhr bei einem Unfall auf der Kattenvenner Straße (B475) schwer verletzt worden. Der junge Mann aus Lienen fuhr in Fahrtrichtung Glandorf. In einer langgezogenen Linkskurve, kurz nach der Kreuzung Erpenbecker Straße/B475, verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Audi und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kam im angrenzenden Graben liegend zum Stehen. Der 21-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 5000 Euro.