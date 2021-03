Ibbenbüren, Geld aus Spendenboxen gestohlen

Ibbenbüren (ots) - Aus einem Tierfachhandel an der Münsterstraße ist in der Zeit zwischen Mittwoch (17.03.21), 19.00 Uhr, und Donnerstag (18.03.21), 09.00 Uhr, der Inhalt aus drei Spendenboxen gestohlen worden. Wie der oder die unbekannten Täter in den Fachmarkt gelangten, ist noch unklar. Entwendet wurde Zeugenangaben zufolge ein Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe. Täterhinweise gibt es keine. Die Ibbenbürener Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen unter 05451/591-4315.