Steinfurt-Burgsteinfurt, Emsdetten, Rheine, drei kleinere Brände, Vorsatz vermutet

Steinfurt-Burgsteinfurt, Emsdetten, Rheine (ots) - Im Kreisgebiet hat es am vergangenen Wochenende drei Brände gegeben, die möglicherweise vorsätzlich herbeigeführt wurden. In der Zeit zwischen Freitag (19.03.21), 23.50 Uhr, und Samstag (20.03.21), 08.30 Uhr, entzündeten unbekannte Täter in Burgsteinfurt offenbar einen Stapel Papierprospekte und legten diesen unter einen Pkw, der an der Stegerwaldstraße geparkt war. Ein Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Täterhinweise gibt es nicht. Ein Zeuge bemerkte am Samstag (20.03.21) gegen 19.30 Uhr eine Rauchentwicklung in einer öffentlichen Männertoilette im Stadtpark von Rheine, er rief die Feuerwehr. Offenbar hatten Unbekannte Papier in einer Toilettenschüssel angezündet. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Toilette wurde durch das Feuer beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. In Emsdetten steckten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (21.03.21) gegen 02.00 Uhr augenscheinlich eine grüne Mülltonne an der Lönsstraße in Brand. Die Tonne brannte vollständig ab. Der Brand konnte durch einen Zeugen gelöscht werden. Es gibt keine konkreten Täterhinweise. In allen drei Fällen nimmt die Polizei Hinweise von Zeugen entgegen, für Steinfurt-Burgsteinfurt unter Telefon 02551/15-4115, für Rheine unter Telefon 05971/938-4215 und für Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4415.