Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Am Mittwoch (17.03.) wurde in der Zeit von 15.45 Uhr bis 17.15 Uhr an der Straße "In der Lauge 14" ein schwarzer VW Golf beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem Parkstreifen vor dem dortigen Media Park abgestellt. Die Beschädigungen finden sich im Frontbereich des VW Golf, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.400 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne die notwendigen Feststellungen treffen zu lassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Hinweise bitte an die Polizei Emsdetten, Telefon 02572/ 9306-4415.