Rheine, Einbruch in Praxisräume, Geldkassetten entwendet

Rheine (ots) - Aus den Praxisräumen eines Therapiezentrums an der Salzbergener Straße haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (24.03.21) zwischen 19.30 Uhr und 08.15 Uhr zwei Geldkassetten mit Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Die Täter schlugen ersten Erkenntnissen zufolge das Fenster auf der Rückseite des Zentrums ein und gelangten so in das Gebäude. Täterhinweise gibt es nicht. Die Polizei in Rheine nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05971/938-4215.