Rheine, Eigentümer von Laptoptaschen gesucht (FOTO)

Rheine (ots) - Nach einem schweren Diebstahl aus einem Pkw in der Nacht von Sonntag (07.03.) auf Montag (08.03.) an der Gustav-Heinemann-Straße ermittelt die Polizei gegen eine 42-jährige Tatverdächtige aus Rheine. Die Tat könnte mit einer Serie von Autoaufbrüchen zusammen hängen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten Polizisten zwei Laptop-Taschen sicher, deren Eigentümer jetzt gesucht werden. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch Zeugen, die Angaben zu den Eigentümern machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.