Neuenkirchen, Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf

Neuenkirchen (ots) - Unbekannte Täter haben an der Kantstraße/Ecke Wibbeltstraße in St. Arnold einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und eine Geldkassette entwendet. Ein Zeuge entdeckte den aufgebrochenen Automaten, der an einer Hauswand hängt, am Donnerstag (24.03.21) gegen 13.30 Uhr. Die Kassette konnte in der Nähe aufgefunden werden. Überreste des Geräts verteilten die Täter offenbar in der näheren Umgebung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise rund 3000 Euro. Zur Tatbeute liegen keine Angaben vor. Es gibt keine Hinweise auf die Täter oder ihre Fluchtrichtung. Die Polizei in Rheine bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 05971/938-4215.