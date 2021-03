Ibbenbüren, Diebe gelangen unter Vorwand in Wohnung

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben sich am Donnerstagmittag (25.03.21) gegen 13.30 Uhr unter einem Vorwand Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Freiherr vom Stein Straße in Laggenbeck verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge klingelte der erste Täter zunächst an der Wohnungstür und behauptete, es habe auf einer Baustelle in der Nähe einen Rohrbruch gegeben. Nun müsse geprüft werden, ob das Wasser der Geschädigten noch laufe. Die Geschädigten - ein älteres Ehepaar - gewährten dem Unbekannten Zutritt und gingen mit ihm gemeinsam ins Badezimmer. Als der Geschädigte das Badezimmer verließ, erblickte er einen zweiten Täter, der gerade aus dem Schlafzimmer kam. Der Geschädigte rannte hinter dem zweiten Unbekannten her und konnte ihn zunächst festhalten. Dann riss sich der Unbekannte los, schubste den Geschädigten zur Seite und warf ihm seine Geldbörse vor die Füße. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Auch der erste Täter machte sich in unbekannte Richtung davon. Im Nachgang stellten die Geschädigten fest, dass Schmuck mit unbekanntem Wert fehlte. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste war männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte dunkelblonde Haare und trug eine blaue Jeans, eine blaue Weste, eine schwarze Schirmmütze sowie eine Brille. Er sprach akzentfrei Deutsch. Der zweite Täter war ebenfalls männlich, im gleichen Alter und in etwa gleich groß. Er hatte eine stämmige Statur, vorne eine Glatze und hinten kurzes, blondes Haar. Er trug eine blaue Jeans und ein grünes Sweatshirt. Die Polizei sucht nach den Tätern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren entgegen unter Telefon 05451/591-4315.