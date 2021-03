Steinfurt- Borghorst, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Am Freitag (26.03.2021), um 12.25 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Heimannplatz ein Fahrzeug beschädigt. Der geschädigte Fahrzeugführer stand mit seinem blauen Skoda Fabia auf dem Parkplatz. Plötzlich fuhr ein rotes Cabrio rückwärts gegen seinen Pkw. Nach dem Zusammenstoß verließ das Cabriolet direkt den Parkplatz, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes war das Verdeck des Cabrio geöffnet. Der Fahrzeugführer war männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt und trug ein Basecap. Der Schaden am Skoda Fabia beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei Steinfurt unter 02551/154115.