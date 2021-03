Rheine, Verkehrsunfall Flucht mit Sachschaden

Rheine (ots) - Am Samstag (27.03.) wurde in Rheine auf dem Parkplatz des K&K-Marktes an der Sonnenstraße ein Fahrzeug beschädigt. Der schwarze BMW war in der Zeit von 12.30 Uhr bis 12.55 Uhr in einer dortigen Parktasche abgestellt. Der Fahrzeugführer stellte bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug Kratzer an der hinteren Stoßstange im rechten Bereich fest. Es entstand ein Sachschaden von etwa1500 Euro. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.