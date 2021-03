Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Am Sonntag (28.03.), in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 12.52 Uhr, sind im Bereich des Friedhofs Königsesch zwei Fahrzeuge beschädigt worden. Der schwarze Mercedes und der weiße Lieferwagen der Marke Peugeot waren gegenüber den Häusern Königseschstraße 71 und 73 abgestellt. Anhand der Spurenlage konnte ermittelt werden, dass das flüchtige Fahrzeug die Königseschstraße von der Berbomstiege aus kommend in Richtung Salzweg befuhr. In Höhe des Unfallortes befindet sich eine Engstelle. Das flüchtige Fahrzeug kam beim Durchfahren zu weit nach rechts und touchierte die beiden abgestellten Fahrzeuge leicht. Beim Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro, der Schaden beim Lieferwagen beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine 05971/9384215.