Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Die Polizei sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalles mit einer leicht verletzten Person. Am Montag (29.03.) kam es in Ibbenbüren, Ortsteil Bockraden, auf der Schlickelder Straße gegen 06:22 Uhr in einer Linkskurve zu einer Verkehrsgefährdung. Ein in Fahrtrichtung Ibbenbüren fahrender Lkw kam aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und zwang einen ihm entgegenkommenden Pkw (Fahrtrichtung Mettingen) zum Ausweichen. Der Pkw geriet auf die Bankette, der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Pkw, schleuderte nach links in den Straßengraben und überschlug sich. Der Führer des Pkw konnte sich selbständig aus dem Wagen befreien. Der Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.