Lengerich, Diebstahl auf Wochenmarkt, Geldbörse entrissen

Lengerich (ots) - Auf dem Wochenmarkt in Lengerich hat ein unbekannter Täter am Samstag (27.03.21) einem 90-Jährigen eine Geldbörse, einen Schlüsselbund sowie ein Ledertäschchen aus der Hand gerissen. Der Geschädigte hielt die Gegenstände in seiner linken Hand. Nach dem Besuch des Wochenmarktes öffnete er gerade das Schloss an seinem Fahrrad, als der Unbekannte plötzlich zugriff und dem 90-Jährigen die Gegenstände entriss. Verletzt wurde der Geschädigte nicht. Der Täter flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei in Lengerich sucht nach dem Täter und nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.