Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Die Polizei sucht nach einer Zeugin einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes, Friedrich-Ebert-Ring in Rheine. Der Unfall ereignete sich am Samstag (27.03.) um 20:50 Uhr. Die Frau beobachtete, wie ein grauer Seat Ibiza beim Rangieren mit einem silbernen VW Passat kollidierte. Die Frau machte den Fahrer des unfallverursachenden Pkw noch auf den Zusammenstoß aufmerksam, dieser verließ die Örtlichkeit jedoch, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Durch die Kollision erlitten zwei im Pkw wartende Kinder einen Schock. Der Schaden an den geparkten Pkw liegt bei etwa 1000 Euro. Die Frau sowie weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.