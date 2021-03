Ochtrup, Einbruchdiebstahl in eine Werkstatt

Ochtrup (ots) - Unbekannte Einbrecher sind auf dem Nienborger Damm in eine Werkstatt eingebrochen. Zunächst kletterten die Täter über einen Metallzaun, um auf das Firmengelände zu kommen. Danach drangen sie auf bislang unbekannte Weise in das Bürogebäude ein und entwendeten einen Fahrzeugschlüssel. Der dazugehörige offene Kastenwagen wurde mit fünf Rollen Kupferkabel und blanken Kupferresten beladen. Dann durchtrennten die Diebe den Metallzaun zum Nachbargelände, brachen dort das Eingangstor auf und fuhren mit dem beladenen Lkw auf dieses Grundstück und durch das aufgebrochene Tor davon. Der Kastenwagen wurde am Montag (29.03.21) in einem drei Kilometer entfernten Busch von einem Landwirt aufgefunden. Die Ladung wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem anderen Fahrzeug abtransportiert. Sowohl an dem gestohlenen Fahrzeug als auch am Tatort wurden Spuren gesichert. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit von Freitag (26.03.21), 14.30 Uhr, bis Montagmorgen, 07.10 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich des Nienborger Damm gemacht haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/ 9356 - 4155.