Tecklenburg, 25-jähriger kommt mit Auto von Fahrbahn ab, schwer verletzt

Tecklenburg (ots) - Ein 25-jähriger Mann aus Ibbenbüren ist bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Holthausen in Brochterbeck am späten Dienstagabend (06.04.21) gegen 22.54 Uhr schwer verletzt worden. Er kam aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Möglicherweise ist er einem Reh ausgewichen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 25-Jährige in einem grauen Mercedes auf der Straße Holthausen in Richtung Tecklenburg, als er auf Höhe der Hausnummer 28 plötzlich von der Straße abkam und in den rechtsseitigen Graben fuhr. Der Mann musste durch Rettungskräfte aus seinem Pkw befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 2100 Euro. Unter anderem wurde durch den Unfall ein Leitpfosten stark beschädigt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Ein Zeuge, der einige hundert Meter hinter dem 25-Jährigen gefahren war, wies darauf hin, dass möglicherweise ein Reh oder ein anders Wildtier vor dem 25-Jährigen die Straße gekreuzt hatte. Er hatte aus der Entfernung eine entsprechende dunkle Silhouette wahrgenommen.