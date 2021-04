Rheine, Zeugen gesucht

Rheine (ots) - Im Stadtpark ist am Karfreitag (02.04.) ein 39-jähriger Mann aus Rheine von drei Jugendlichen bedroht worden. Der Mann war gegen 21.20 Uhr mit seinem Hund im Stadtpark spazieren. Auf einer Parkbank in der Nähe der Minigolfanlage saßen drei Jugendliche. Als der Mann an den Jugendlichen vorbeiging, kam es zu einem kurzen Wortwechsel. Einer der Jugendlichen bedrohte daraufhin den 39-Jährigen mit einem Messer. Kurz danach flüchteten die drei Jugendlichen. Der Jugendliche, der den Rheinenser bedrohte, wird wie folgt beschrieben: Er hatte eine schmale Statur, war etwa 1,80 Meter groß, hatte kurze, blonde Haare. Zur Tatzeit trug er eine gelbe Jacke und eine helle Jeans. Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen oder dem Tathergang geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.