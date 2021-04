Ochtrup, Verkehrsunfallflucht

Ochtrup (ots) - Am Donnerstag (01.04.2021) ist gegen 15.15 Uhr an der Laurenzstraße ein Volvo beschädigt worden. Das Fahrzeug stand auf dem dortigen Lidl-Parkplatz. Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall. Bei dem Verursacher soll es sich nach deren Aussagen um den Fahrzeugführer eines blauen Pkw der "Golf-Klasse" handeln. An dem Volvo entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Zeugen haben den Parkplatz kurz nach dem Vorfall verlassen. Die Polizei sucht diese Zeugen und weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215.