Greven, Sachbeschädigung und Beleidigung

Greven (ots) - Am Freitag (02.04.2021) kam es gegen 15:27 Uhr auf der Straße Winkelhoek zu einer Sachbeschädigung und Beleidigung. Eine 54-jährige Grevenerin befuhr mit ihrem Mercedes die Straße Winkelhoek in Fahrtrichtung Greven. Im Bereich der Unterführung der B 219 stellte sich aus einer Personengruppe von drei Personen eine männliche Person vor den Pkw der Grevenerin und beleidigte sie mit dem ausgestreckten Mittelfinger. Die Grevenerin suchte daraufhin das Gespräch mit der männlichen Person. Hierbei soll der Mann gegen den Außenspiegel des Pkw und den Kotflügel geschlagen und diesen beschädigt haben. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden beim beschädigten Mercedes auf etwa 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zu der Personengruppe geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.