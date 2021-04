Kreis Steinfurt, zahlreiche Fälle der SMS-Betrugsmasche, Polizei warnt: Link nicht anklicken (FOTO)

Sie haben die App bereits installiert?

- Schalten Sie Ihr Handy in den Flugmodus, damit es keine Befehle von außen empfangen und keine SMS versenden kann.

- Infomieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter über das Problem. Fragen Sie, ob schon Kosten verursacht wurden.

- Lassen Sie eine Drittanbietersperre einrichten.

- Melden Sie den Vorfall der Polizei.

- Sichern Sie in einem Backup all Ihre Daten, Bilder, Videos und Einstellungen.

- Anschließend sollten Sie Ihr Smartphone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dadurch werden alle Apps und Daten gelöscht, die beim Kauf des Handys nicht vorhanden waren.

