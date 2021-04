Emsdetten, Einbruch in Parfümerie, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (08.04.21) gegen 02.35 Uhr die Glasscheibe der Eingangstür einer Parfümerie an der der Straße Am Brink mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Im Geschäft durchwühlten sie Regale und entwendeten vermutlich Parfüm. Eine Zeugin hatte in der Nacht zunächst einen lauten Knall gehört. Wenig später sah die Anwohnerin zwei Unbekannte in Richtung Kreisverkehr Mühlenstraße weglaufen. Eine nähere Täterbeschreibung liegt nicht vor. Eine sofortige Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg. Die Polizei in Emsdetten sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können: Telefon 02572/ 9306-4415.