Rheine, Auto durch Brand zerstört, Garage beschädigt

Rheine (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist am späten Sonntagabend (11.04.21) gegen 23.22 Uhr an der Straße Stickenhover in Mesum ein Pkw durch einen Brand vollständig zerstört worden. An der Garage, in der der graue VW Golf stand, entstand ein Schaden. Ein Anwohner war in der Nacht durch einen lauten Knall wach geworden und hatte den Brand in der Garage festgestellt. Anschließend alarmierte er die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer löschen, bevor es auf andere Gegenstände oder Gebäudeteile übergreifen konnte. Eine Brandstiftung kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro. Die Polizei in Rheine nimmt Hinweise von Zeugen, die zur Brandzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegen unter Telefon 05971/938-4215.