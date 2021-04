Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Am Montag (12.04.) parkte in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 16.37 Uhr ein schwarzer Mercedes Benz auf der Pappelstraße in Höhe Hausnummer 5 am Fahrbahnrand. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde der Mercedes am hinteren rechten Kotflügel beschädigt. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine unter 05971/ 9384212.