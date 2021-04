Rheine, Verkehrsunfall mit Personenschaden, Fahrzeug ausgebrannt

Rheine (ots) - Mit einem außergewöhnlichen Unfall beschäftigt sich augenblicklich die Polizei im Kreis Steinfurt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein BMW X 5 am Dienstag (13.04.), gegen 05.10 Uhr, in einer langgezogenen Linkskurve der Hauenhorster Straße auf den rechten Grünstreifen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach liegend auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Der Motor geriet kurze Zeit später in Brand. Die Insassen des Fahrzeugs konnten sich selbständig befreien. Bisher steht fest, dass in dem Fahrzeug drei Männer saßen, von denen sich zwei leicht verletzten. Der BMW brannte komplett aus. Zwei der drei Insassen verließen in dieser Phase den Unfallort, so dass lediglich ein leicht verletzter Mann vor Ort blieb. Ein älteres Paar passierte in einem Mercedes vermutlich als erstes Fahrzeug die Unfallstelle und beobachtete möglicherweise den Unfallhergang. Vor Ort bat der Fahrer des Mercedes einen weiteren Passanten, die notwendige erste Hilfe Maßnahmen und die Alarmierungen der Feuerwehr und Polizei durchzuführen. Im Anschluss an das Gespräch verließ das Paar die Örtlichkeit. Nachdem die Feuerwehr und die Polizei vor Ort erschienen waren, stellten die Polizeibeamten fest, dass an dem Fahrzeug keine amtlichen Kennzeichen befestigt waren. Auch die Befragung des vor Ort gebliebenen Mannes stellte sich schwierig dar, da der Mann deutlich alkoholisiert war und, da es sich um eine ausländische Person handelte, kein Deutsch sprach. Der Mann zeigte sich den Beamten gegenüber sehr unkooperativ und verweigerte jede weitere Aussage. Aufgrund seiner Verletzungen brachte ein Rettungswagen den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Hier entnahmen die behandelnden Ärzte auch die angeordnete Blutprobe. Die Ermittlungen der Polizei zu diesem Unfall und zu den geflüchteten Personen dauern an. Bei den Ersthelfern im Mercedes könnte es sich um wichtige Unfallzeugen handeln. Diese Paar, aber auch weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine, unter der Telefonnummer 05971/938-4215, in Verbindung zu setzten.