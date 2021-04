Rheine, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Am Donnerstag (15.04.) ereignete sich nachmittags, vermutlich zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, auf der Dörenther Str. ein Verkehrsunfall. Ein 12jähriges Mädchen spielte im Bereich der Hausnummer 42 und wurde hierbei von einem schwarzen Kleinwagen touchiert. Der Fahrer oder die Fahrerin stieg aus und unterhielt sich mit dem Kind. Ein zweiter Wagen hielt an und ein Mann schaltete sich in das Gespräch ein. Als das Kind angab, unverletzt zu sein, verließen beide Fahrzeuge den Unfallort. Später klagte das Mädchen über eine leichte Verletzung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, aber insbesondere die Zeugen vom Unfallort, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215 in Verbindung zu setzen.