Lengerich, Unbekannte Täter bedrohen Kioskbesitzer und stehlen Bargeld

Lengerich (ots) - Unbekannte Täter haben am späten Freitagabend (16.04.21) gegen 22.53 Uhr einen Kiosk-Besitzer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Täter lauerten dem Geschädigten den Schilderungen zufolge an der Straße An der Börse in der Nähe der Bergstraße auf. Als dieser sich auf Nachfrage als Kiosk-Inhaber zu erkennen gab, holten die beiden Unbekannten zwei Messer heraus und bedrohten den Geschädigten. Sie forderten den Geschädigten dazu auf, seine Geldbörse herauszugeben. Der Kiosk-Inhaber kam der Forderung nach und übergab einen höheren Bargeldbetrag. Die Unbekannten flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Seilergasse. Eine sofortige Fahndung der Polizei im Nahbereich brachte keinen Erfolg. Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: Einer von ihnen war etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von athletischer Statur. Er sprach hochdeutsch. Er trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Wollmütze. Der andere war ebenfalls etwa 1,75 Meter groß und hatte auch eine athletische Figur. Er trug Sportbekleidung - unter anderem eine Sportjacke mit einer Aufschrift auf der linken Brust. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Diese melden sich bitte bei der Wache in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515.