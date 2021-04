Rheine, Parkbank am Falkenhof durch Feuer stark beschädigt

Rheine (ots) - Am Museum Falkenhof an der Tiefen Straße ist in der Zeit zwischen Samstag (17.04.21), 18.00 Uhr, und Sonntag (18.04.21), 08.00 Uhr, eine Sitzbank durch ein Feuer stark beschädigt worden. Sowohl die Sitzfläche als auch die Rückenlehne der Kunststoffbank, die im Innenhof des Museums steht, wurden durch den Brand verformt und verrußt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine unbekannte, entzündliche Flüssigkeit über die Bank gegossen und angezündet. Das Feuer ist nicht auf andere Gegenstände oder Gebäudeteile übergegangen. Der Hausmeister des Falkenhofs hatte die Beschädigungen am Folgetag festgestellt. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 500 Euro. Täterhinweise gibt es nicht. Die Polizei in Rheine nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/ 938 - 4215.