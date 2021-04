Rheine, Einbrüche in Transporter, Smartphones gestohlen

Rheine (ots) - Diebe haben im Dorenkamp zwei Autos aufgebrochen. Aus Transportern wurden Smartphones gestohlen. An der Breiten Straße drangen unbekannte Täter am Montag (19.04.21) in der Zeit zwischen 15.00 Uhr 23.40 Uhr in einen Mercedes Vito ein, indem sie die Scheibe der Beifahrertür einschlugen. Aus der Halterung in der Mittelkonsole entwendeten sie ein Handy. An der Darbrookstraße schlugen Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eines VW Transporters ein. Aus dem Auto wurde ebenfalls ein Smartphone gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag (18.04.21), 17.45 Uhr, und Sonntag (19.04.21), 22.54 Uhr. Täterhinweise gibt es in beiden Fällen nicht. Die Polizei in Rheine nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05971/ 938 - 4215.