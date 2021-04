Emsdetten - Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Am Montag (19.04.) wurde ein Pkw auf dem Lidl-Parkplatz, Borghorster Straße 15, beschädigt. Die Fahrzeugführerin stellte ihren schwarzen Mercedes E 350 um 16.10 Uhr an der Örtlichkeit ab. Um 16.25 Uhr stellte sie eine Unfallbeschädigung am hinteren linken Kotflügel fest. Am Fahrzeug konnte weißer Lackabrieb festgestellt werden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei Emsdetten unter der Rufnummer: 02572/93064415.