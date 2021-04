Greven, Feuer an Hecke an der Rathausstraße

Greven (ots) - An der Ecke Münsterdamm/Rathausstraße ist am späten Dienstagabend (21.04.21) gegen 23.40 Uhr eine Hecke in Brand gesetzt worden - möglicherweise mittels eines Brandbeschleunigers. Da das Feuer frühzeitig gelöscht werden konnte, entstand nur ein geringer Sachschaden. Wie genau beziehungsweise durch wen die Hecke in Brand geriet, ist unklar. Täterhinweise gibt es nicht. Daher benötigt die Polizei Zeugenhinweise, diese nimmt die Wache in Greven entgegen unter Telefon 02571/928- 4455.