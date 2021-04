Greven, Mülltonne in Brand

Greven (ots) - In der Nacht zu Samstag (24.04.) hat es auf der Fußgängerbrücke zwischen dem Hallenbad und der Biederlackstraße einen Brand gegeben. Unbekannte Täter haben dort zwischen 01.00 Uhr und 01.45 Uhr auf bisher unbekannte Weise eine Mülltonne in Brand gesetzt. Anschließend entfernten sich der oder die Täter von der Örtlichkeit. Die Grevener Feuerwehr löschte den Brand. Die Tonne wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Ergebnis. Konkrete Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Greven nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02571/928- 4455.