Greven, Verkehrsdelikt

Greven (ots) - Am Freitag (23.04.) kam es zwischen 06.20 Uhr und 06.30 Uhr auf dem Schiffahrter Damm zu einem Verkehrsdelikt. Eine 23-jährige Frau aus Rheine befuhr mit ihrem silbernen Opel Corsa in Fahrtrichtung Münster. Im Bereich zwischen dem Restaurant Alte Gaststätte Wauligmann und der Abfahrt Gelmer musste die Frau eigenen Angaben zufolge einem weißen BMW Kombi ausweichen, der ihr entgegenkam. Der Fahrer des BMW, der den Schiffahrter Damm in Richtung Greven befuhr, scherte unmittelbar vor der 23-Jährigen zum Überholen aus. Bei dem Ausweichmanöver verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam anschließend im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zum beteiligten Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.