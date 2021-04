Steinfurt-Bu., Verkehrsunfall mit Auto und Fahrrad, Polizei sucht verletzte Radfahrerin

Steinfurt-Bu. (ots) - Ein Autofahrer hat am Dienstag (27.04.21) gegen 16.10 Uhr auf der Kreuzung Molkereistraße/Leerer Straße die Vorfahrt einer Radfahrerin missachtet. Es kam zu einem Unfall. Die beteiligte Radfahrerin wird nun gesucht. Der Autofahrer aus Steinfurt fuhr mit einem weißen Toyota zunächst auf der Molkereistraße. An der Leerer Straße rollte er langsam in den Kreuzungsbereich hinein. Dabei missachtete er die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin, die die Leerer Straße befuhr. Die Radfahrerin stürzte und zog sich offensichtlich leichte Verletzungen zu. Kurz nach dem Unfall kam eine Autofahrerin - möglicherweise die Mutter der Verletzten - mit einem älteren silberfarbenen VW Polo angefahren. Die Radfahrerin humpelte zum Auto, das Rad wurde verladen, und beide Personen verließen mit dem Polo die Unfallstelle. Der Verursacher begab sich daraufhin zur Polizei und meldete den Unfall. Nun sucht die Polizei nach der betroffenen Radfahrerin. Sie wird wie folgt beschrieben: Sie war etwa 17 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Sie hatte lange, dunkle Haare und eine sehr schlanke Statur. Sie trug eine rote Jacke und eine blaue Jeans. Hinweise auf die Radfahrerin bitte an die Polizei Steinfurt unter folgender Rufnummer: 02551/15-4115.