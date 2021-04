Saerbeck, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Am Montag (26.04.) wurde in der Zeit von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr ein geparkter schwarzer Ford Focus auf der Straße Nordbrede in Höhe der Hausnummer 31 angefahren. Der Unfallverursacher, vermutlich ein blaues Fahrzeug, hatte offensichtlich dort gewendet und den Ford am hinteren linken Kotflügel erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971-9384215.