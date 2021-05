Ibbenbüren, Quadfahrer kollidiert mit Baum, Rettungshubschrauber fliegt schwer Verletzten ins Krankenhaus

Steinfurt (ots) - Ein 49-jähriger Quadfahrer aus Ibbenbüren ist am Samstagabend (01.05.21) gegen 20.25 Uhr auf der Münsterstraße in Höhe der Brochterbecker Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um einen Fahrfehler. Der 49-Jährige fuhr zunächst auf der Münsterstraße in Richtung Ibbenbüren, rutschte dann mit dem Quad in den Graben und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Alleinunfall wurde der Ibbenbürener schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nicht vor.