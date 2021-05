Neuenkirchen, 20-jähriger Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Steinfurt (ots) - Am Sonntagabend (02.05.21) ist gegen 19.40 Uhr an der Kreuzung Ahornstraße/Kastanienstraße ein Mopedfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 20-Jährige aus Neuenkirchen fuhr mit seinem Kleinkraftrad von Honda auf der Ahornstraße. Von rechts aus der Kastanienstraße kam in diesem Augenblick ein 51-jähriger Autofahrer aus Neuenkirchen, der mit seinem Mercedes den Kreuzungsbereich überqueren und geradeaus weiter fahren wollte. Offenbar übersah der 20-Jährige den Pkw. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zum nahezu ungebremsten Zusammenstoß. Der Mopedfahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4600 Euro.