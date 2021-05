Ochtrup, Brand in Mehrfamilienhaus, eine Schwerverletzte

Ochtrup (ots) - In einem Mehrfamilienhaus an der Ginsterstraße ist es in der Nacht zu Mittwoch (05.05.21) gegen 03.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand gekommen. Die Geschädigte erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Insgesamt fünf Personen mussten wegen Rauchgasvergiftungen in stationäre Behandlungen gebracht werden. Die Feuerwehr traf kurz nach der Entstehung des Brands am Einsatzort ein. Im Rahmen der Löscharbeiten musste eine Tür eingetreten werden. Sämtliche Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden im Freien in Sicherheit gebracht. Zwei Hausbewohner als auch drei Personen aus dem Nachbarhaus, die wegen des Brands zur Hilfe eilten, atmeten Rauch ein und wurden dadurch verletzt. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Alle unverletzten Bewohner konnten anderweitig untergebracht werden. Angaben zur Höhe des Sachschadens am Gebäude liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.