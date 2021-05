Rheine, Einbruch in Sportbekleidungsgeschäft

Rheine (ots) - Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen (06.05.) in ein Sportbekleidungsgeschäft in der Emsstraße eingestiegen. Ein Zeuge hörte gegen 05.00 Uhr ein lautes Klirren vor dem Geschäft. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Glaseingangstür ein und gelangten so in das Geschäft. Im Eingangsbereich durchwühlten sie die dort abgelegte Ware. Nach ersten Schätzungen entwendeten sie Waren im Wert von etwa 200 Euro. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.