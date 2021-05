Greven, Feuer ausgebrochen

Steinfurt (ots) - Die Polizei aus Greven wurde am Montag (10.05.), gegen 02.40 Uhr, zu einem Brand auf der Kolpingstraße gerufen. Ein Zeuge hatte angerufen und gemeldet, dass Unterholz und ein Zaun in Brand geraten sei. Der genaue Einsatzort lag auf dem unbebautem Grundstück zwischen der Hausnummer 49 und 53. Hier gibt es einen Gehweg, der die Kolpingstraße mit der Weberstraße verbindet. Bei dem näheren Brandort handelte es sich um die rückwärtige Seite des Zwischengrundstücks, das an diesem Verbindungsweg liegt. Als die Beamten mit der alarmierten Feuerwehr vor Ort eintrafen, wurden sie von mehreren Zeugen erwartet, die versucht hatten, mit Feuerlöschern das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ein fünf Meter langer Zaun, mehrere Büsche und Unterholz waren in Brand geraten. Die Brandursache steht bislang nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455 in Verbindung zu setzen.