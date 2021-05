Brochterbeck, Einbruchsversuch in eine Bäckerei

Steinfurt (ots) - In der Nacht von Donnerstag (06.05.21) auf Freitag (07.05.21) kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei auf der Dörenther Straße. Die unbekannten Täter versuchten mit einem Hebelwerkzeug ein zur Straße liegendes Fenster aufzuhebeln. Das Fenster hielt dem Einbruchsversuch stand und konnte nicht geöffnet werden. Durch die mehrfachen Hebelversuche entstand erheblicher Sachschaden an dem Aluminiumrahmen. Es wurden umfangreiche Spuren gesichert. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchsversuch aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/ 9337 - 4515.