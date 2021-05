Saerbeck, 17-Jähriger fährt mit Kleinkraftrad unter Alkoholeinfluss, Unfall

Steinfurt (ots) - Ein 17-jähriger Saerbecker ist am Freitagabend (07.05.21) gegen 22.00 Uhr auf der Westladbergener Straße/Grevener Straße mit seinem Kleinkraftrad gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der junge Mann zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Zudem fuhr der Saerbecker offenbar ohne die entsprechende Fahrerlaubnis. Der 17-Jährige war den Erkenntnissen zufolge mit dem Moped auf der Westladbergener Straße in Fahrtrichtung Saerbeck unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve im Einmündungsbereich zur Grevener Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, stürzte und auf den Asphalt prallte. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde der junge Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort bestätigten zwei angeordnete Blutproben den Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinwirkung. Zudem hatte er keinen Führerschein für sein Kleinkraftrad. Das Moped wurde sichergestellt.