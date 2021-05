Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Am Freitag (07.05.) wurde in Emsdetten zwischen 09.35 Uhr und 10.05 Uhr auf dem Parkplatz Mühlenstraße ein weißer VW Golf beschädigt. Der parkende Golf wurde im hinteren linken Bereich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten unter der Telefonnummer 02572/ 93064415.