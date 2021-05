Hopsten, Verkehrsunfall, 16-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt

Steinfurt (ots) - Der Fahrer eines Kleinkraftrads ist am Montag (10.05.21) gegen 09.38 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Stadener Straße in Höhe der Einmündung Ödingstraße schwer verletzt worden. Der 16-jährige Hopstener fuhr mit seinem Moped auf der Stadener Straße in Richtung Halverder Straße. Zeitgleich war eine 80-jährige Autofahrerin aus Hopsten mit ihrem Ford auf derselben Straße in der entgegengesetzten Richtung, in Richtung Recker Straße, unterwegs. Die 80-Jährige bog nach links in die Ödingstraße ein. Dabei übersah sie offenbar den Mopedfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 16-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ford-Fahrerin blieb unverletzt. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nicht vor.