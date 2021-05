Rheine, Vermisstes 13-jähriges Mädchen

In Rheine wird seit Sonntagabend (09.05.) gegen 21.30 Uhr die 13-jährige Martyna O. vermisst. Martyna hat in den Abendstunden nach einem Streit das Elternhaus verlassen und ist seit dem nicht zurückgekehrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Aufenthaltsort des Mädchens aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Wer hat Martyna gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Das Mädchen ist 167 cm groß und schlank. Sie hat braune, schulterlange Haare. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, weißen Sneakern der Marke Nike und einem graubraunen Top mit der glitzernden Aufschrift "Honey".

Ein Foto von Martyna finden Sie hier.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Martyna bitte an die Polizei in Steinfurt unter Telefon 02551/150.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell