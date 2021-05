Lengerich, Brand in Unterbringungseinrichtung für Geflüchtete, niemand verletzt

Lengerich (ots) - In einer kommunalen Unterbringungseinrichtung für Geflüchtete an der Wahringstraße hat es am Montagabend (10.05.21) gegen 21.00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache gebrannt. Das Feuer entstand ersten Erkenntnissen zufolge im Schlafzimmer einer Wohnung im dritten Obergeschoss der Einrichtung. Der Brand breitete sich im gesamten Zimmer sowie auf das Dachgeschoss aus. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, schlugen Flammen aus dem Fenster der betroffenen Wohnung. Weitere Wohnungen waren nicht betroffen. Alle elf Bewohner des Mehrfamilienhauses - darunter auch Kinder - konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Sie wurden in anderen Häusern untergebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei nahm im Verlauf des Einsatzes eine Person mit auf die Wache. Diese sollte dort genauer befragt werden, da eine Befragung vor Ort aufgrund von Verständigungsschwierigkeit nicht möglich war. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Steinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern an.